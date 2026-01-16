 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BBC s'apprête à conclure un accord de contenu avec YouTube, selon le FT
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 06:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La BBC prévoit de produire des programmes pour YouTube pour la première fois, marquant ainsi un changement stratégique majeur alors qu'elle cherche à récupérer les audiences qui se déplacent vers les plateformes technologiques américaines, a rapporté le Financial Times vendredi, citant plusieurs personnes proches des négociations.

Les émissions, créées spécifiquement pour YouTube, seront ensuite diffusées sur les plateformes iPlayer et Sounds de la BBC, l'accord devant être annoncé dès la semaine prochaine, selon le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

ALPHABET-A
332,7800 USD NASDAQ -0,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank