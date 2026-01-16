La BBC s'apprête à conclure un accord de contenu avec YouTube, selon le FT

La BBC prévoit de produire des programmes pour YouTube pour la première fois, marquant ainsi un changement stratégique majeur alors qu'elle cherche à récupérer les audiences qui se déplacent vers les plateformes technologiques américaines, a rapporté le Financial Times vendredi, citant plusieurs personnes proches des négociations.

Les émissions, créées spécifiquement pour YouTube, seront ensuite diffusées sur les plateformes iPlayer et Sounds de la BBC, l'accord devant être annoncé dès la semaine prochaine, selon le journal.

