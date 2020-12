Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Bavière va durcir ses mesures contre le coronavirus Reuters • 06/12/2020 à 16:04









MUNICH, 6 décembre (Reuters) - La Bavière, région du sud de l'Allemagne qui a jusqu'à présent enregistré le plus grand nombre de décès liés au coronavirus du pays, a annoncé dimanche qu'elle imposerait un confinement plus strict à compter de mercredi et jusqu'au 5 janvier. Les habitants de Bavière ne pourront quitter leur domicile que pour une bonne raison, a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre-président de l'État, Markus Soeder, ajoutant qu'il y aurait un certain assouplissement des règles pour Noël mais pas pour les célébrations du Nouvel An. Alors que l'Allemagne a maîtrisé la pandémie en mars et avril, elle fait aujourd'hui face à une deuxième vague plus meurtrière et a imposé un confinement modéré début novembre, fermant les restaurants et les bars et limitant les rassemblements publics. Bien que les infections quotidiennes n'augmentent plus aussi nettement que précédemment, le nombre de cas a stagné à un niveau élevé et l'Allemagne a annoncé mercredi son plus grand nombre de décès liés au coronavirus en une seule journée. Dimanche, le pays a enregistré 17.767 cas supplémentaires, pour un total de 1.171.323 personnes contaminés, selon les données de l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses, tandis que 255 décès supplémentaires ont été recensés pour un total de 18.772 morts, dont 4.289 en Bavière. La chancelière Angel Merkel et les dirigeants de l'État sont convenus mercredi de prolonger les mesures restrictives nationales, qui incluent la limitation des rassemblements privés à cinq personnes de deux ménages, jusqu'au 10 janvier. (Ursula Knapp et Emma Thomasson, version française Benjamin Mallet)

