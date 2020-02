Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La bataille contre le coronavirus toujours dans une phase cruciale, dit Xi Reuters • 23/02/2020 à 13:25









PEKIN, 23 février (Reuters) - Les mesures prises par la Chine pour endiguer l'épidémie de maladie à coronavirus 2019 ont été efficaces mais la bataille en est encore à une phase cruciale, a déclaré dimanche le président chinois Xi Jinping. Cité par la télévision publique, le dirigeant chinois, qui présidait une réunion consacrée à la maladie, a ajouté que la situation était orientée sur une tendance positive mais que la crise sanitaire restait sérieuse et complexe. Il a ajouté que l'épidémie aurait un impact relativement fort sur l'économie et la société mais que son gouvernement accentuerait ses politiques de soutien pour que les objectifs de développement socio-économiques soient tenus en 2020. La Chine, a-t-il dit, va maintenir une politique monétaire prudente et dévoiler de nouvelles mesures suivant un calendrier approprié. Il a notamment évoqué de possibles baisses d'impôts en soutien aux petites entreprises en difficulté. (Yingzhi Yang et Kevin Yao version française Henri-Pierre André)

