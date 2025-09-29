La banque TD rétablit son objectif de croissance, se concentre sur les segments à frais élevés et procède à des réductions de coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec détails) par Nivedita Balu

TD Bank TD.TO a rétabli lundi son objectif de croissance à moyen terme qu'elle avait suspendu en décembre, alors qu'elle se remet d'une amende de 3 milliards de dollars aux États-Unis pour des manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et qu'elle présente une stratégie visant à se concentrer sur les activités génératrices de commissions.

Le directeur général Raymond Chun a présenté un plan de croissance lors de la journée des investisseurs de la banque, sa première depuis qu'il a pris ses fonctions en février et la première de la banque depuis qu'elle a plaidé coupable à de multiples accusations de blanchiment d'argent aux États-Unis.

Ce plan prévoit de se concentrer sur les activités à frais élevés, telles que la banque de gros et la gestion de patrimoine, et d'augmenter le nombre de conseillers en gestion de patrimoine, de conseillers financiers de détail aux États-Unis et de spécialistes de l'investissement. Elle prévoit également de réduire les coûts et de réaliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars canadiens (1,80 milliard de dollars) d'économies annuelles grâce à des programmes de restructuration, à l'IA et à la technologie.

L'affaire de blanchiment d'argent a nui à la croissance de la banque, qui a été en concurrence avec ses pairs pour une part des marchés américains et nationaux.

Chun a reconnu la sous-performance de la banque en matière de croissance. "C'est inacceptable. Et c'est en train de changer", a-t-il déclaré aux actionnaires.

Chun a donné la priorité à la restructuration du bilan de la TD, notamment en vendant sa participation dans Charles Schwab et en consacrant 8 milliards de dollars canadiens à un programme de rachat d'actions. La Banque TD a annoncé lundi qu'elle prévoyait de lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 6 à 7 milliards de dollars canadiens.

Chun a déclaré que le réseau de succursales, qui constitue une grande partie de la force de la TD, continuera d'être un avantage concurrentiel important.

"Mais nous devons redéfinir le rôle d'une succursale à l'ère numérique. Nous transformons les succursales, qui ne sont plus des centres de transactions, mais des centres de conseils à haute valeur ajoutée", a-t-il déclaré.

Cela se traduira par un personnel moins nombreux et davantage axé sur le conseil, ainsi que par un plus grand nombre de services en libre-service pour les activités quotidiennes.

Aux États-Unis, la banque dispose encore d'une marge de croissance malgré le plafonnement de ses actifs.

"Nous avons restructuré notre bilan américain afin de renforcer notre capacité de croissance."

Les actions de la Banque TD ont augmenté de 44 % depuis le début de l'année, dépassant toutes les autres banques canadiennes et se remettant d'une chute de 10 % en 2024. Elles étaient en baisse d'environ 1 % à Toronto en milieu de journée. (1 $ = 1,3913 dollar canadien)