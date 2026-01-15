La banque suisse UBS est sur le point d'obtenir une charte de banque nationale pour une franchise aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La banque suisse UBS UBSG.S s'est rapprochée de l'obtention d'une charte de banque nationale pour sa franchise américaine après avoir reçu une première approbation conditionnelle, a déclaré la société jeudi.

"Cette étape marque un pas important vers l'obtention de l'approbation finale de notre charte de banque nationale, renforçant l'engagement d'UBS en faveur de la croissance et consolidant notre position de premier gestionnaire de fortune mondial aux États-Unis", a déclaré un porte-parole d'UBS.

En octobre, UBS a demandé une licence bancaire complète aux États-Unis dans le but de développer ses activités de gestion de fortune dans ce pays, alors même que les autorités de régulation suisses ont cherché à limiter sa portée à l'étranger.

La banque suisse a reçu l'approbation conditionnelle de l'Office of the Comptroller of the Currency, qui est la première étape de la procédure d'octroi de licence.

La deuxième et dernière approbation pourrait suivre en 2026, sous réserve qu'UBS remplisse plusieurs conditions fixées par les autorités américaines.

Si l'autorisation est accordée, UBS sera la première banque suisse à obtenir une telle licence aux États-Unis, ce qui lui permettra de proposer une gamme complète de services offerts par les banques américaines, notamment des comptes de chèques, des comptes d'épargne et des prêts hypothécaires.