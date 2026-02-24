La Banque Scotia du Canada affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3-4)

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre mardi, aidée par une augmentation des revenus d'intérêts, l'économie canadienne continuant de résister aux frictions commerciales prolongées avec les États-Unis.

Alors que le Premier ministre Mark Carney a redoublé d'efforts pour diversifier les liens commerciaux du Canada dans le contexte des tarifs douaniers élevés imposés par le président américain Donald Trump, l'économie du pays a évité une grande partie des turbulences créées par le changement de politique commerciale.

Le revenu net d'intérêts de la Banque Scotia, la différence entre ce que les banques font sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts, s'est élevé à 5,58 milliards de dollars canadiens (4,07 milliards de dollars) au cours du trimestre. Ce chiffre est à comparer aux 5,17 milliards de dollars canadiens enregistrés un an plus tôt.

La provision pour créances douteuses s'est élevée à 1,18 milliard de dollars canadiens, contre 1,16 milliard de dollars canadiens un an plus tôt, reflétant les prévisions d'une augmentation des défauts de paiement sur les prêts.

La banque canadienne a affiché un bénéfice ajusté de 2,70 milliards de dollars canadiens, ou 2,05 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 janvier, comparativement à 2,36 milliards de dollars canadiens, ou 1,76 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3705 dollar canadien)