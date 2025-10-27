La banque régionale Huntington rachète sa rivale plus petite Cadence Bank dans le cadre d'une opération de 7,4 milliards de dollars

Création d'une banque avec 276 milliards de dollars d'actifs

Les fusions-acquisitions bancaires s'accélèrent en 2025

Les actions de Cadence augmentent avant la mise sur le marché, celles de Huntington chutent

Huntington Bancshares HBAN.O a accepté d'acheter sa petite rivale Cadence Bank CADE.N dans une transaction entièrement en actions évaluée à 7,4 milliards de dollars lundi, soulignant une poussée plus large des prêteurs régionaux pour accroître leur empreinte et concurrencer les grandes banques.

Les transactions se sont accélérées sous l'administration Trump, qui s'est engagée à simplifier et à accélérer les approbations de fusions, tandis que les analystes affirment que le système bancaire américain, très fragmenté, laisse une large place à la consolidation.

Les prêteurs régionaux cherchent également à fusionner afin de diversifier leurs revenus, de renforcer leurs bilans et de se développer sur des marchés à plus forte croissance, tout en s'efforçant de rivaliser avec des concurrents plus importants.

L'opération Cadence, évaluée à 39,77 dollars par action, créera une banque parmi les dix premières avec des actifs de 276 milliards de dollars et des dépôts de 220 milliards de dollars, selon Huntington. La banque combinée disposera de 184 milliards de dollars de prêts et de crédits-bails.

Huntington a déclaré qu'elle émettrait 2,475 actions pour chaque action ordinaire en circulation de Cadence.

Les actions de Cadence ont augmenté d'environ 2 % avant la cloche à la suite de cette nouvelle, limitant certains gains. Les actions de Huntington ont chuté de 4 %.

VOLONTÉ D'EXPANSION

"Ce partenariat permettra d'étendre la portée de notre franchise complète à 21 États - du Midwest au Texas en passant par le Sud - et à de nouveaux marchés à forte croissance pour lesquels nous disposons d'un puissant plan d'action", a déclaré Steve Steinour, directeur général de Huntington.

La banque a revu à la hausse ses objectifs de performance à moyen terme, citant les synergies de dépenses et l'augmentation du potentiel de bénéfices résultant de l'opération, et s'attend désormais à un rendement des capitaux propres corporels (ROTCE) de 18 % à 19 %, contre un objectif précédent de 16 % à 17 %.

Le ROTCE est une mesure clé de l'efficacité avec laquelle une banque utilise ses fonds propres de base pour accroître les bénéfices de ses actionnaires.

L'opération permettra à Huntington de s'étendre à 21 États américains et de s'implanter sur des marchés à forte croissance, notamment Houston, Dallas, Fort Worth et Austin.

"Huntington s'est engagé sur la voie de l'expansion au Texas et dans le Sud-Est et nous pensons que cette acquisition s'inscrit parfaitement dans cette stratégie d'expansion", ont écrit les analystes de RBC Capital Markets dans une note.

Au début du mois, la banque rivale Fifth Third FITB.O a accepté d'acheter la banque régionale Comerica CMA.N dans le cadre de la plus importante transaction bancaire de l'année, évaluée à 10,9 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de cette transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

Evercore et BofA Securities ont été les conseillers financiers de Huntington, tandis que Keefe, Bruyette & Woods a conseillé Cadence sur l'opération.