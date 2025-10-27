La banque régionale Huntington rachète sa concurrente plus petite Cadence Bank dans le cadre d'une opération de 7,4 milliards de dollars

Huntington Bancshares HBAN.O a accepté d'acheter Cadence Bank CADE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 7,4 milliards de dollars.

Les fusions bancaires se sont accélérées en 2025, les prêteurs recherchant l'efficacité et la stabilité dans l'espoir d'un assouplissement de la réglementation. Les banques de taille moyenne se tournent également vers les fusions pour acquérir l'envergure nécessaire pour concurrencer les plus grandes banques de Wall Street.

L'opération Cadence, évaluée à 39,77 dollars par action, créera une banque du top 10 avec des actifs de 276 milliards de dollars et des dépôts de 220 milliards de dollars, selon Huntington.

Les actions de Cadence ont augmenté de 5 % avant l'ouverture de la bourse à la suite de cette nouvelle.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de l'opération.