La banque régionale américaine Hancock Whitney conclut un accord d'environ 3,2 milliards de dollars pour l'acquisition de Trustmark

La banque régionale américaine Hancock Whitney HWC.O va racheter Trustmark TRMK.O , une banque de taille plus modeste , dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur d'environ 3,2 milliards de dollars, ont annoncé jeudi ces deux établissements bancaires basés dans le Mississippi .

Cette opération renforcera la présence de Hancock Whitney dans les États du sud-est des États-Unis, donnant naissance à une banque combinée axée sur la région du sud du golfe du Mexique et disposant d'environ 58 milliards de dollars d'actifs, dans un contexte de consolidation croissante du secteur bancaire régional américain.

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