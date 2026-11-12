La banque régionale américaine Hancock Whitney conclut un accord d'environ 3,2 milliards de dollars pour l'acquisition de Trustmark

La banque régionale américaine Hancock Whitney HWC.O va racheter Trustmark TRMK.O , une banque de taille plus modeste , dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur d'environ 3,2 milliards de dollars, ont annoncé jeudi ces deux établissements bancaires basés dans le Mississippi .
Cette opération renforcera la présence de Hancock Whitney dans les États du sud-est des États-Unis, donnant naissance à une banque combinée axée sur la région du sud du golfe du Mexique et disposant d'environ 58 milliards de dollars d'actifs, dans un contexte de consolidation croissante du secteur bancaire régional américain.
Voici plus de détails :
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Les actionnaires de Trustmark recevront 0,7463 action de Hancock Whitney pour chaque action Trustmark détenue , ce qui valorise la petite banque à 54,02 dollars par action, soit une prime de 18,6 % par rapport à son dernier cours de clôture
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Les actions de Hancock Whitney ont reculé de 10 % en pré-ouverture , tandis que celles de Trustmark ont progressé de 5,5 % sur des volumes de transactions modestes
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“Cette fusion renforce notre plateforme, élargit nos opportunités de croissance, consolide notre activité de dépôt de base et étend les services que nous proposons à nos clients particuliers et professionnels,” a déclaré John Hairston, directeur général de Hancock Whitney
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Matt Olney, analyste chez Stephens, a estimé que le moment choisi pour cette opération était quelque peu surprenant, étant donné que Hancock Whitney venait tout juste de finaliser l’acquisition de One Florida Bank et d’utiliser une part considérable de son excédent de capital
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Selon des dirigeants du secteur bancaire, la vague démocrate aux élections de mi-mandat pourrait stimuler les opérations de fusion-acquisition , les conseils d’administration cherchant à conclure des accords dans un contexte réglementaire favorable
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Cette opération, dont la finalisation est prévue fin 2027, devrait , selon les banques, augmenter le bénéfice par action de Hancock Whitney pour 2028 d’environ 7 %
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Raymond James a conseillé Hancock Whitney et Goldman Sachs a conseillé Trustmark dans le cadre de cette opération
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