La Banque Postale finalise la réorganisation de sa gestion d'actifs

(AOF) - La Banque Postale a finalisé la réorganisation de ses activités de gestion d'actifs : sa filiale La Banque Postale Asset Management devient un gestionnaire de conviction multi-spécialiste leader de la finance durable. Elle propose deux offres optimisées autour de deux entités : une offre de gestion à forte valeur ajoutée proposée par La Banque Postale Asset Management et une offre de gestion taux et de prestations de services pour les institutionnels sous contrainte de passif.

Cette dernière est proposée par par Ostrum AM - détenue à 45% par le pôle gestion d'actifs de La Banque Postale et pour le solde par Natixis.

Détenue à 70 % par La Banque Postale, à 25 % par Aegon Asset Management et à 5 % par Malakoff Humanis, LBP AM avec sa filiale Tocqueville Finance, gère 47 milliards d'euros d'encours.

Pour soutenir son développement, LBP AM renforce sa gouvernance et ses équipes de gestion avec plusieurs nominations. Pierre Ernst est nommé Secrétaire général, et rejoint le Directoire de LBP AM aux côtés d'Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire, et de Vincent Cornet, Directeur de la gestion de LBP AM et Directeur général de Tocqueville Finance.

Guillaume Lasserre est nommé au poste de Directeur adjoint de la gestion.