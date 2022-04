La Banque Postale Asset Management nomme Xavier Chapard au poste de stratégiste

(AOF) - La Banque Postale Asset Management, filiale de La Banque Postale, annonce la nomination de Xavier Chapard au poste de stratégiste. Rattaché à Sebastian Paris Horvitz, Directeur de la Recherche, Xavier Chapard a pour mission d’éclairer les clients et les équipes de gestion sur les développements économiques et financiers, afin d’enrichir et justifier les décisions de gestion. Dans ce rôle clé, il veillera également à garantir une cohérence de vues pour accompagner les gérants dans leurs anticipations et dans la génération de performances.

Il a pris ses nouvelles fonctions en mars 2022.

Diplômé de l'école Polytechnique et est également titulaire d'un master de l'ENSAE en prévision et politiques économiques, Xavier Chapard compte plus de quinze ans d'expérience dans le secteur des marchés financiers, essentiellement en tant que macro-économiste et stratégiste. Ayant commencé sa carrière à la Société Générale au sein de l'Inspection Générale en 2008, il rejoint en 2010 " Les Cahiers Verts de l'Economie ", société de recherche indépendante basée à Paris en qualité d'économiste-stratégiste avant d'être nommé macro-stratégiste du Crédit Agricole CIB en 2015.