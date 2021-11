La Banque Postale Asset Management étoffe son équipe dédiée à l’investissement responsable

(AOF) - La Banque Postale Asset Management, filiale de gestion d’actifs de La Banque Postale, annonce plusieurs nominations au sein de son pôle « Solutions ISR ». Composée de 8 personnes, l'équipe est placée sous la responsabilité d'Héléna Charrier, Responsable Solutions ISR, qui reporte elle-même à Guillaume Lasserre, Directeur adjoint des gestions.

Dans ses nouvelles fonctions, Héléna Charrier s'appuie sur une équipe d'experts renforcée par l'arrivée d'Ekaterina Pomonareva, nommée au poste de Responsable Climat en charge de déployer les engagements climatiques de la société de gestion dans ses stratégies d'investissement, de Léonard Pirollet en charge des Affaires Publiques, et de Diane Moulonguet en charge du développement et de l'exécution de l'activité de vote pour irriguer les pratiques de gestion.

" Je suis ravi d'accueillir Héléna, Léonard, Ekaterina, et Diane au sein de l'équipe Solutions ISR. L'expérience unique d'Héléna va nous permettre d'accélérer le développement de nos stratégies à impact et ainsi démontrer notre capacité à générer, via nos investissements, une contribution positive supplémentaire sur nos 4 enjeux prioritaires : le climat, la biodiversité, le développement des territoires et les droits humains & égalité. En cela, l'arrivée d'Ekaterina, avec sa maitrise fine des sujets liées à l'urgence climatique, constitue un atout précieux pour notre démarche. Celle de Léonard est essentielle pour nous aider à relever les défis de la réglementation et accompagner la réflexion des clients et des régulateurs. De même celle de Diane va nous permettre de renforcer notre expertise sur le volet gouvernance et sur l'engagement actionnarial, axe important de notre politique ISR ", explique Guillaume Lasserre, Directeur adjoint des gestions de La Banque Postale Asset Management.