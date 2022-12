La Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance dévoilent leur politique biodiversité

(AOF) - A l’occasion du démarrage de la COP-15 Biodiversité à Montréal, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et sa filiale Tocqueville Finance dévoilent leur politique biodiversité. Quelques jours après le lancement d’un fonds thématique dédié à la biodiversité, LBP AM et Tocqueville Finance renforcent leurs engagements en faveur de la protection du vivant au sein d’une politique contribuant aux objectifs du projet de Cadre Mondial de la Biodiversité pour l’après-2020.

Avec cette politique, LBP AM et Tocqueville Finance actent leur intention de répondre aux enjeux de préservation du vivant au travers de plusieurs leviers.

Il s'agit d'une politique d'intégration (mise en place d'une intégration systématique de la biodiversité au sein du système de notation propriétaire d'investissement, GREaT) ; une politique d'exclusion (engagement d'exclure les sociétés ayant une incidence conséquente sur la biodiversité qui ne mettent pas en place de plans de remédiation, en se basant notamment sur le Global Biodiversity Score) ; une politique d'engagement actionnarial (dialogue avec les entreprises investies afin de les inciter à réduire leurs impacts sur la biodiversité et contrôler leurs dépendances au capital naturel) ; une politique RSE (intégrer la sensibilisation et la formation des collaborateurs visant à encourager les écogestes et réduire l'empreinte biodiversité de LPB AM et de Tocqueville Finance) ; une politique d'influence (soutenir des initiatives réglementaires qui visent à renforcer l'action des entreprises y compris financières en faveur de la biodiversité).

Cette nouvelle politique biodiversité et la participation de LBP AM à la COP-15 sont en cohérence avec les engagements du groupe La Banque Postale. Dans un plaidoyer émis aux côtés de nombreuses institutions financières, LBP AM et La Banque Postale, signataires du Finance for Biodiversity Pledge depuis 2021, appellent les gouvernements à aboutir à un accord précis lors de la COP-15 permettant d'aligner les actions de l'ensemble des acteurs économiques afin d'inverser la trajectoire de perte de biodiversité, de contribuer par des Solutions Fondées sur la Nature à la lutte contre le changement climatique et de permettre une transition juste et équitable.