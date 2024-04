La Banque Postale AM : "la Fed devrait relâcher sa politique monétaire graduellement"

(AOF) - "La trajectoire de la politique monétaire américaine sera déterminée en grande partie par l'évolution de l'inflation. Après trois mois de déceptions consécutives sur l'inflation, les statistiques de progression des salaires publiées par la Fed d'Atlanta ont été un peu plus rassurantes. En effet, les salaires ont continué à décélérer en mars. Le salaire médian est passé à 4,7% en glissement annuel, contre 5% le mois précédent", explique La Banque Postale AM.

Néanmoins, ce niveau reste bien trop élevé. En outre, les salaires des individus qui changent d'emploi, même si leur nombre baisse, continue à progresser vivement à 5,6%. Il est toutefois aussi en décélération.

"Ces chiffres devraient un peu rassurer la Fed. Mais vu la progression des salaires, ceci n'est pas de nature, à ce stade, à changer radicalement le débat sur la persistance d'une inflation plus élevée plus longtemps que prévu. La Fed devrait rester prudente et relâcher sa politique monétaire de manière très graduelle", fait savoir La Banque Postale AM.

"Des salaires qui progressent et un marché de l'emploi encore solide, se reflètent toujours dans une confiance des ménages qui tient", souligne, en outre, l'asset manager.

En effet, l'enquête préliminaire pour le mois d'avril de l'Université du Michigan a montré que la confiance a légèrement baissé, mais reste proche de la moyenne depuis le début d'année, qui se situe au niveau le plus élevé depuis l'été 2021. La progression des prix des actifs depuis le début d'année est sûrement un facteur qui a aussi soutenu la confiance.