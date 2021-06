La Banque Postale AM enrichit sa gamme de fonds distribués sur la plateforme IZNES

(AOF) - Dans le cadre de sa stratégie digitale, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) enrichit sa gamme de fonds distribués sur la plateforme collaborative paneuropéenne IZNES avec des fonds Actions & de Performance absolue. Actionnaire d'IZNES, plateforme de distribution européenne d'OPC (organismes de placement collectif), depuis sa création, LBP AM se dit convaincue des opportunités et bénéfices apportés à ses clients par ce canal de distribution innovant, développé avec la technologie Blockchain.

LBP AM explique qu'IZNES est " une solution complète qui, depuis l'entrée en relation jusqu'à la tenue de registre, facilite l'accès aux fonds, réduit les coûts de transaction et apporte un niveau de sécurité optimal aux investisseurs institutionnels, aux distributeurs et aux sociétés de gestion ".

Avec la mise à disposition de 12 fonds Actions, Multi-actifs et de Performance Absolue de LBP AM, IZNES accroit ses encours et son volume de transactions tout en diversifiant la nature des actifs distribués.

Plus d'un milliard d'euros de cette gamme de fonds seront mis à disposition des clients de LBP AM d'ici début juillet 2021.

" L'innovation et le digital sont des axes stratégiques pour LBP AM et notre partenariat avec IZNES en est une illustration concrète ", a commenté Pierre Ernst, Secrétaire Général de La Banque Postale Asset Management.