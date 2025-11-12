La banque néerlandaise ABN Amro rachète sa consœur nationale NIBC Bank pour 1,1 milliard de dollars

ABNd.AS a déclaré mercredi qu'elle avait acquis la banque commerciale nationale NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone, renforçant ainsi sa position sur son marché national.

L'acquisition, pour un prix estimé à 960 millions d'euros (1,1 milliard de dollars), devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine. Elle devrait améliorer la rentabilité d'ABN Amro et générer un rendement du capital investi d'environ 18 %, a déclaré la banque.

ABN Amro a également dépassé les attentes du marché en ce qui concerne le bénéfice du troisième trimestre. Le bénéfice net a chuté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 617 millions d'euros (720 millions de dollars), dépassant les prévisions médianes des analystes qui tablaient sur 589 millions d'euros.

"En relation avec l'acquisition de NIBC, nous avons réévalué notre stratégie de marque hypothécaire (et) décidé de nous concentrer sur nos marques hypothécaires principales, ABN AMRO et Florius, et d'abandonner la marque Moneyou", a déclaré Marguerite Bérard, directrice générale, dans un communiqué, alors que la banque cherche à améliorer son efficacité.

Les coûts d'ABN Amro ont été plus élevés que prévu au cours du trimestre, en partie en raison de l'intégration du personnel de la banque allemande Hauck Aufhäuser Lampe, acquise au début de l'année.

La banque vise désormais des dépenses de 5,4 à 5,5 milliards d'euros en 2025, contre 5,56 milliards prévus par le marché.

(1 $ = 0,8575 euros)