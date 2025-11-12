 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 221,71
+0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La banque néerlandaise ABN Amro rachète sa consœur nationale NIBC Bank pour 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 07:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du prix, des détails, de la citation du directeur général dans les paragraphes 1, 3-6;)

La banque néerlandaise ABN Amro

ABNd.AS a déclaré mercredi qu'elle avait acquis la banque commerciale nationale NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone, renforçant ainsi sa position sur son marché national.

L'acquisition, pour un prix estimé à 960 millions d'euros (1,1 milliard de dollars), devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine. Elle devrait améliorer la rentabilité d'ABN Amro et générer un rendement du capital investi d'environ 18 %, a déclaré la banque.

ABN Amro a également dépassé les attentes du marché en ce qui concerne le bénéfice du troisième trimestre. Le bénéfice net a chuté de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 617 millions d'euros (720 millions de dollars), dépassant les prévisions médianes des analystes qui tablaient sur 589 millions d'euros.

"En relation avec l'acquisition de NIBC, nous avons réévalué notre stratégie de marque hypothécaire (et) décidé de nous concentrer sur nos marques hypothécaires principales, ABN AMRO et Florius, et d'abandonner la marque Moneyou", a déclaré Marguerite Bérard, directrice générale, dans un communiqué, alors que la banque cherche à améliorer son efficacité.

Les coûts d'ABN Amro ont été plus élevés que prévu au cours du trimestre, en partie en raison de l'intégration du personnel de la banque allemande Hauck Aufhäuser Lampe, acquise au début de l'année.

La banque vise désormais des dépenses de 5,4 à 5,5 milliards d'euros en 2025, contre 5,56 milliards prévus par le marché.

(1 $ = 0,8575 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABN AMRO DR
27,6300 EUR Euronext Amsterdam +1,99%
BLACKSTONE
145,040 USD NYSE +0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Bayer: perte réduite sur un an au 3e trimestre malgré le poids des litiges
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.11.2025 09:26 

    Le géant allemand de la santé et de l'agrochimie Bayer a limité sa perte nette à 963 millions d'euros au troisième trimestre, contre 4,18 milliards un an plus tôt, en restant grevé par d'importantes provisions pour litiges notamment aux Etats-Unis. Les provisions ... Lire la suite

  • Barclays abaisse son objectif de cours à 195 euros sur Air Liquide contre 210 euros. (Crédits: Air Liquide)
    Les changements de recommandations : LVMH, Arkema, Air Liquide, Solvay, Euronext, Legrand
    information fournie par Reuters 12.11.2025 09:00 

    * LVMH LVMH.PA - TD Cowen relève son objectif de cours à 685 euros contre 550 euros; HSBC relève son objectif de cours à 725 euros contre 625 euros. * ARKEMA AKE.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.11.2025 08:58 

    * LVMH LVMH.PA a annoncé mercredi la prise d'une participation minoritaire par sa division Montres dans la manufacture suisse de mouvements La Joux-Perret. * EDENRED EDEN.PA a déclaré mercredi avoir pris acte du nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif ... Lire la suite

  • Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye
    ABN Amro: Le bénéfice dépasse les attentes au T3, acquiert NIBC Bank
    information fournie par Reuters 12.11.2025 08:43 

    ABN Amro a affiché mercredi un bénéfice net dépassant les attentes du marché au troisième trimestre et a annoncé l'acquisition de la banque commerciale nationale NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone. La banque néerlandaise a fait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank