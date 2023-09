La Banque nationale suisse surprend en ne modifiant pas sa politique monétaire

Selon ses nouvelles prévisions, l'inflation annuelle s'inscrit à 2,2% pour 2023 comme pour 2024, et à 1,9% pour 2025. " Elle regagne donc de justesse la plage de stabilité des prix à la fin de la période de prévision ", a commenté la BNS.

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu son taux directeur à 1,75% alors qu'une hausse de 25 points de base était anticipée. Elle n'a cependant pas exclu qu’un nouveau relèvement de taux devienne nécessaire pour assurer la stabilité des prix à moyen terme. C’est pourquoi la BNS observera de près l’évolution de l’inflation dans les prochains mois. Elle est en outre " disposée à être active au besoin sur le marché des changes afin de garantir des conditions monétaires appropriées. Dans le contexte actuel, il s’agit principalement de la vente de devises ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.