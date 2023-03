La Banque nationale suisse resserre sa politique monétaire et n'exclut pas de continuer

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) a poursuivi le resserrement de sa politique monétaire et relevé son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 1,5% à partir du 24 mars. Cette décision est conforme aux attentes. Elle n’exclut pas que d’autres relèvements de taux soient nécessaires pour assurer la stabilité des prix à moyen terme. La BNS souhaite ainsi lutter contre la pression inflationniste, qui s’est encore accrue.

Afin de garantir des conditions monétaires appropriées, la Banque nationale suisse reste en outre disposée à être active au besoin sur le marché des changes. " Depuis quelques trimestres, il s'agit principalement de la vente de devises ", précise-t-elle.

La Banque nationale suisse a rehaussé ses prévisions d'inflation en raison de l'accentuation des effets de second tour et de la pression inflationniste encore accrue en provenance de l'étranger. Selon ses nouvelles prévisions, l'inflation annuelle moyenne devrait ainsi s'inscrire à 2,6% en 2023, et à 2% en 2024 comme en 2025.