La Banque nationale suisse augmente son taux directeur de 50 points de base, comme prévu

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) a poursuivi le resserrement de sa politique monétaire et relevé le taux directeur de la BNS de 50 points de base pour le porter à 1%, à compter de vendredi. Cette décision est conforme aux attentes. " Elle contre ainsi la pression inflationniste accrue et une propagation du renchérissement à d’autres biens et services ", a expliqué la BNS. Cette dernière a prévenu qu'il n’était pas exclu que de nouveaux relèvements de taux soient nécessaires pour assurer la stabilité des prix à moyen terme.

La Banque nationale est en outre disposée à être active au besoin sur le marché des changes afin de garantir des conditions monétaires appropriées.

Durant les derniers mois, l'inflation a quelque peu ralenti, s'inscrivant à 3% en novembre. Cependant, elle demeure bien au-dessus de la plage que la BNS assimile à la stabilité des prix. Elle assimile la stabilité des prix à une hausse annuelle de l'indice suisse des prix à la consommation inférieure à 2%

Dans ses nouvelles prévisions, la BNS prévoit une inflation moyenne de 2,9% en 2022, de 2,4% en 2023 et de 1,8% en 2024.

Cette année, le PIB suisse devrait croître d'environ 2%. L'année prochaine, en revanche, le repli de la demande extérieure et les prix élevés de l'énergie devraient freiner sensiblement l'activité. Dans ce contexte, la BNS table sur une croissance du PIB d'environ 0,5% pour 2023.