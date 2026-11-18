La Banque mondiale s’allie à Citi et Circle (USDC) pour moderniser ses paiements grâce aux stablecoins

La Banque mondiale s’allie à Citi et Circle (USDC) pour moderniser ses paiements grâce aux stablecoins

Le Groupe de la Banque mondiale vient d’annoncer un partenariat avec Citi et Circle pour explorer l’usage des stablecoins régulés en dollars américains. L’objectif est d’accélérer les versements de fonds vers les pays en développement et de réduire leurs coûts, en s’appuyant sur l’USDC et des infrastructures blockchain.

La Banque mondiale teste l’USDC pour ses décaissements de fonds aux pays bénéficiaires

C’est une nouvelle étape dans l’adoption institutionnelle des stablecoins. Le Groupe de la Banque mondiale ( World Bank Group , ou WBG) a annoncé ce 17 novembre 2026 un partenariat avec la banque américaine Citi et avec Circle, l’émetteur de l’USDC, afin d’explorer l’utilisation de stablecoins régulés dans ses opérations de paiement.

L’initiative vise à tester comment des stablecoins libellés en dollars américains et des rails de paiement sur blockchain peuvent fonctionner aux côtés de l’architecture bancaire traditionnelle utilisée aujourd’hui par l’institution. Concrètement, Citi apportera ses connexions aux réseaux bancaires établis, tandis que Circle fournira l’infrastructure permettant d’émettre et de régler des fonds en USDC.

La Banque mondiale annonce son association avec Citi et Circle pour explorer les paiements en stablecoin USDC.

Le projet s’appuie sur FundsChain, une plateforme blockchain déjà développée par la Banque mondiale pour tracer les décaissements. Plus de 350 projets dans 96 pays y sont déjà connectés, selon l’institution.

Cette initiative vise à explorer des moyens d’améliorer la plomberie financière du développement pour ceux qui en ont le plus besoin. Permettre à l’argent de circuler plus vite et à moindre coût, c’est un impact concret sur le développement : une clinique est construite dans les temps, un agriculteur est payé avant la fin de la saison des récoltes, et un gouvernement peut répondre plus rapidement aux besoins urgents. Ajay Banga président du Groupe de la Banque mondiale

Réduire les frictions des paiements transfrontaliers

L’enjeu est très concret pour une institution qui a engagé 123,5 milliards de dollars (en prêts, dons, investissements en capital et garanties) au cours de son exercice clos le 30 juin 2026. L’Afrique subsaharienne en a été la principale région bénéficiaire, avec 35,8 milliards de dollars.

Dans le circuit actuel, un paiement international peut transiter par plusieurs banques correspondantes, chacune ajoutant des frais et des délais. Les stablecoins, eux, se règlent en quelques minutes via le registre distribué des blockchains, avec une disponibilité continue.

Le commerce mondial évolue vers un environnement numérique, actif en permanence, et les institutions qui seront en tête sont celles qui sauront allier la solidité de la finance traditionnelle à la rapidité des technologies émergentes. (…) Notre collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale et Circle illustre parfaitement cette vision : des capacités disponibles 24h/24 et 7j/7, à grande échelle, pour que les fonds essentiels circulent en temps réel. En éliminant des délais coûteux, nous contribuons à ce que les ressources essentielles parviennent aux communautés locales, aux entreprises et aux projets vitaux précisément quand elles en ont le plus besoin. Shahmir Khaliq responsable des services chez Citi

Un signal fort pour l’adoption institutionnelle des stablecoins

Du côté de Circle, dont le stablecoin USDC affiche une capitalisation de près de 69 milliards de dollars, le cofondateur et CEO Jeremy Allaire salue un cas d’usage majeur. « L’argent qui circule à la vitesse d’internet ne devrait pas être réservé aux plus grandes banques et entreprises mondiales : il devrait atteindre les personnes et les endroits qui en ont la plus grande nécessité, avec une visibilité complète sur où va chaque dollar », a-t-il affirmé.

La Banque mondiale indique vouloir, à terme, élargir la collaboration à d’autres banques partenaires pour accroître la portée du dispositif. Cette exploration des paiements en stablecoins impliquera des pays « où l’usage d’actifs numériques est soutenue et autorisée », précise le communiqué de l’institution.

À ce stade, ni le calendrier de déploiement ni le volume de fonds qui seront testés n’ont été communiqués. Pour rappel, Citi avait déjà noué un partenariat avec Coinbase fin septembre 2026 pour accélérer les paiements en stablecoins auprès de ses clients institutionnels. Ce nouvel accord confirme l’intégration progressive des stablecoins dans la finance mondiale, cette fois au plus haut niveau multilatéral.

Sources : communiqué du Groupe de la Banque mondiale , rapport financier du WBG