La Banque mondiale débloque $12 milliards face au coronavirus

WASHINGTON, 3 mars (Reuters) - La Banque mondiale a annoncé mardi qu'elle débloquait avec effet immédiat une première aide d'urgence de 12 milliards de dollars pour aider les Etats à faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus sur leur système de santé et sur leur économie. Cette aide initiale servira avant tout aux pays en développement afin d'améliorer la prise en charge médicale, renforcer la détection du coronavirus et la surveillance de l'épidémie et permettre aux entreprises du secteur privé de surmonter l'impact de la maladie sur leur activité. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a précisé qu'il s'agissait d'une réponse "initiale", soulignant qu'il subsistait de "nombreuses inconnues" autour du virus apparu en décembre dernier dans le centre de la Chine et qu'une "bien plus" conséquente pourrait être requise pour faire face à son impact. "L'idée, c'est d'agir vite; la vitesse est nécessaire pour sauver des vies", a-t-il dit lors d'une conférence téléphonique. "Nous adapterons notre approche et nos ressources si nécessaire." (Andrea Shalal version française Henri-Pierre André)

