La banque mobile britannique Monzo remplacera son directeur général Anil à partir de février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

TS Anil quittera son poste de directeur général de Monzo après six ans.

*

Diana Layfield deviendra la nouvelle directrice générale à partir de février 2026

*

Monzo ne donne aucune raison pour le départ d'Anil

*

Anil déclare que son départ n'était pas prévu et que la décision n'a pas été facile à prendre

*

L'ancien directeur général conservera un rôle consultatif

*

Monzo refuse de commenter le rapport sur le plan d'introduction en bourse

(La nouvelle version contient des détails et des citations de l'ancien directeur général à partir du paragraphe 5) par Yadarisa Shabong et Elizabeth Howcroft

La banque mobile britannique Monzo a annoncé jeudi que TS Anil quitterait son poste après presque six ans en tant que directeur général et serait remplacé par Diana Layfield à partir de février de l'année prochaine.

Mme Layfield préside l'organisme de financement du développement British International Investment et a travaillé auparavant pour Google GOOGL.O et Standard Chartered STAN.L , a indiqué Monzo.

Monzo, qui fait partie de la poignée d'applications de services financiers connues sous le nom de "fintechs" qui ont émergé en Grande-Bretagne au cours de la dernière décennie, n'a pas précisé les raisons du départ d'Anil, mais il conservera un rôle de conseiller.

Un porte-parole a refusé de commenter un rapport de Sky News selon lequel Monzo prévoit une cotation en bourse, ce qui pourrait la valoriser jusqu'à 10 milliards de livres (13,42 milliards de dollars). En juin, Monzo a enregistré une forte hausse de ses bénéfices mais a déclaré qu'il était trop tôt pour parler d'une introduction en bourse.

Anil a déclaré dans une déclaration interne, également publiée sur son profil LinkedIn, que lui et le conseil d'administration de Monzo avaient d'abord cherché un directeur général britannique, mais lorsqu'il a rencontré Layfield, il s'est rendu compte qu'elle pouvait "diriger l'entreprise au niveau mondial".

"Alors, même si ce n'était pas dans mon plan, je savais que c'était une opportunité que je ne pouvais pas manquer pour Monzo", a déclaré Anil, ajoutant: "La décision n'a pas été facile à prendre, car cette entreprise et vous tous êtes très proches de mon cœur."

Monzo, qui est plus petit que son rival Revolut , affirme avoir 13 millions de clients, contre 3,9 millions en 2020. Elle prévoit de s'étendre en Europe par l'intermédiaire de l'Irlande et de se développer aux États-Unis.

En juillet, le régulateur financier britannique a infligé une amende de 21 millions de livres à Monzo (28,18 millions de dollars) pour protection insuffisante contre la criminalité financière, notamment en acceptant des clients qui avaient donné pour adresse Buckingham Palace et Downing Street. (1 $ = 0,7451 livre)