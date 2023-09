La banque en ligne BforBank prend un nouveau départ et vise 3 millions de clients en 2030

La filiale de banque en ligne du Crédit Agricole, BforBank, souhaite démocratiser sa clientèle après avoir longtemps courtisé une population fortunée, a-t-elle annoncé mardi, dans un marché bousculé par les ambitions de concurrents étrangers comme Revolut ou N26.

Pour remplir ses nouveaux objectifs - 3 millions de clients en 2030 et la rentabilité à cette date -, BforBank met en avant une offre gratuite qui comprend "l'essentiel de la banque au quotidien" et de nouveaux codes graphiques, figurant une grenouille bleue, aux antipodes de l'image de quasi banque privée qu'elle essayait de se forger depuis sa création en 2009.

"Ce repositionnement est ambitieux", souligne dans un communiqué le directeur général de BforBank Jean-Bernard Mas.

"Nous visons à servir tout type de clients" sans pour autant "renoncer à notre clientèle historique haut de gamme", a-t-il précisé dans un entretien à l'AFP.

Avec ses quelque 200.000 clients, BforBank ne joue pour l'instant pas dans la même cour que ses concurrents Fortuneo, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, ou Hello bank!, celle de BNP Paribas, qui en comptent chacune autour d'un million.

Loin devant, la filiale de banque en ligne de la Société Générale Boursorama a dépassé cette année la barre des 5 millions de clients et en vise désormais 8 millions en 2026.

"Nous disposons de plusieurs atouts qui feront la différence sur le marché", avance M. Mas, dont le fait d'être de "vrais banquiers, appartenant au premier groupe bancaire français" (en nombre de clients, NDLR).

Une manière de se démarquer des "pure players" étrangers de la banque en ligne qui ont fait de la France leur nouveau terrain de chasse: le britannique Revolut et ses 2,5 millions de clients en France ou la néobanque allemande N26, qui compte passer de 2,5 millions à 5 millions de clients dans l'hexagone d'ici à 2025.

Les banques en ligne historiques, adossées à des grands groupes bancaires ont par ailleurs passé ces derniers mois la marche avant en nouant des accords avec celles qui ont préféré jeter l'éponge: Société Générale a ainsi l'an dernier proposé aux clients d'ING de rejoindre Boursorama avant que, cette année, BNP Paribas ne fasse de même avec ceux d'Orange Bank pour Hello bank!.

Non rentable, BforBank a par ailleurs besoin de grossir afin d'espérer réaliser des économies d'échelle, d'où ce repositionnement vers une clientèle moins fortunée et donc plus nombreuse.

