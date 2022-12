La Banque du Japon va-t-elle s'écarter de sa politique monétaire ultra-expansionniste ?

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,13% à 136,69 yens.

(AOF) - Au cours du week-end, des rumeurs sont apparues dans la presse, notamment chez Bloomberg, selon lesquelles l'actuel Premier ministre Fumio Kishida prévoyait de mettre fin à sa stratégie de lutte contre la déflation dès que le successeur du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, aurait pris ses fonctions, c'est-à-dire au printemps. « L'objectif d'inflation doit devenir "plus flexible", selon la presse. Dans les circonstances actuelles, cela signifie probablement que la BoJ va s'éloigner de sa politique monétaire expansionniste », explique Commerzbank.

