La Banque du Japon maintient sa politique et envisage la reprise après la pandémie

TOKYO, 16 juin (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu mardi ses paramètres monétaires stables et a confirmé son point de vue selon lequel l'économie se remettra progressivement de la pandémie de coronavirus, indiquant qu'elle a pris suffisamment de mesures pour soutenir la croissance pour le moment. La banque centrale a annoncé qu'elle comptait injecter mille milliards de dollars dans des compagnies à court d'argent par le biais de mesures adaptées à la crise. "Bien que l'activité économique reparte graduellement, l'économie japonaise va continuer d'être mise à rude épreuve", a déclaré la BoJ dans un communiqué. "Lorsque l'impact de la pandémie commencera à disparaître, l'économie devrait s'améliorer", a ajouté la banque centrale, notamment grâce à un rebond de la consommation et de la production ainsi qu'à un coup de pouce du gouvernement. La BoJ a maintenu ses objectifs de contrôle de la courbe des taux à -0,1 % pour les taux d'intérêt à court terme et à 0 % pour les taux à long terme. La banque centrale n'a pas non plus apporté de changements majeurs à ses programmes visant à alléger les contraintes de financement des entreprises, notamment un mécanisme de prêt destiné à canaliser les fonds vers les entreprises. (Leika Kihara; version française Camille Raynaud)

