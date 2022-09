La Banque du Japon intervient en soutien à sa monnaie pour la première fois en 24 ans

(AOF) - Les Banques centrales sont décidément à la manœuvre aujourd'hui. Alors que le yen est tombé la semaine dernière à un plus bas de 24 ans contre le dollar, la Banque du Japon est intervenue sur le marché des changes pour soutenir sa devise. Le dollar perd 1,89% à 141,37 yen après avoir perdu jusqu'à près de 2,5%. Nous avons pris des mesures décisives " a déclaré Masato Kanda vice-ministre des finances pour les affaires internationales, évoquant le marché des changes.

"Nous constatons des mouvements spéculatifs derrière les mouvements soudains et unilatéraux actuels sur le marché des changes." Avant l'intervention, il fallait 145,90 yens pour obtenir un dollar.

La BoJ est intervenue au lendemain de la décision de la Fed de rehausser son principal taux directeur de 75 points de base, qui s'est accompagnée de nouvelles projections (dot plots) pour les taux des Fed Funds plus agressive qu'anticipé.

L'écart des taux entre les deux Banques centrales - sachant que la Banque du Japon a maintenu ce matin une politique monétaire accommodante - s'est encore élargi, augmentant l'intérêt d'être investi en dollar.

La BoJ a décidé de maintenir son objectif de taux à court terme à -0,1% et de conserver son taux d'intérêt à 10 ans à 0% en rachetant des obligations d'Etat (JGB).