La Banque du Canada relève de 50 points de base son taux directeur

(AOF) - La Banque du Canada (BoC) a décidé mercredi de procéder à un tour de vis monétaire. L’institution a relevé son principal taux directeur de 50 points de base pour le porter à 1,50%. Elle cherche ainsi à endiguer une inflation qui a atteint 6,8 % en avril, sur un an, après 6,7 % en mars. Il s’agit de son plus haut niveau depuis 1991. La BoC a prévenu que "les taux d’intérêt vont devoir augmenter davantage à l’avenir". Elle s’est dit prête « à agir avec plus de force s’il le faut pour honorer son engagement à atteindre la cible d’inflation de 2 % ».