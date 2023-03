La Banque du Canada ne surprend pas en faisant une pause dans son resserrement monétaire

(AOF) - Même si le dollar canadien perd 0,28% à 0,6870 euro, la décision de la Banque du Canada de ne pas modifier sa politique monétaire était largement anticipée par le marché. Elle a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 4,50 %. Le taux officiel d’escompte demeure à 4,75 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 4,50%. Elle souligne que les plus récentes données concordent avec sa prévision que l’inflation se repliera pour avoisiner 3 % au milieu de l’année.

