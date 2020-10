La banque du Canada ne modifie pas ses taux d'intérêt

(AOF) - La Banque du Canada a conservé le taux cible du financement à un jour à sa valeur plancher de 0,25%. En parallèle, le taux officiel d'escompte demeure à 0,5 % et le taux de rémunération des dépôts à 0,25%. La Banque rééquilibre actuellement ce programme d'assouplissement quantitatif de façon à privilégier l'achat d'obligations à plus long terme, qui ont une influence plus directe sur les taux d'emprunt les plus importants pour les ménages et les entreprises.

En même temps, le montant total minimum des achats sera réduit graduellement à 4 milliards de dollars par semaine. Le Conseil de direction juge que compte tenu de ces ajustements combinés, le programme d'assouplissement quantitatif fournit une détente monétaire au moins aussi forte qu'avant.

" Ce programme sera maintenu jusqu'à ce que la reprise soit bien engagée " souligné la banque.

Sur le marché des change, le dollar américain gagne 1% à 1,3318 dollar canadien.