La Banque du Canada ne modifie pas sa politique monétaire, comme prévu

La Banque du Canada s'attend à ce que le cible d'inflation de 2 % soit atteinte de manière durable au second semestre 2022.

(AOF) - La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle maintient le taux cible du financement à un jour à sa valeur plancher de 0,25%. Le taux officiel d'escompte demeure donc à 0,5%, et le taux de rémunération des dépôts, à 0,25%. Elle a indiqué qu'elle maintiendrait le taux directeur au niveau actuel jusqu'à l'atteinte durable de l'objectif d'inflation, et qu'elle poursuit l'assouplissement quantitatif. Les achats se poursuivent au rythme cible de 3 milliards de dollars par semaine.

