La Banque du Canada maintient son taux directeur inchangé à 4,50%

(AOF) - Sans surprise, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 4,50 %. Si la croissance « a dépassé les attentes » aux États-Unis et en Europe, elle « devrait fléchir à mesure que la politique monétaire plus restrictive continue de se répercuter sur ces économies » souligne la Banque centrale, alors qu'« un ralentissement significatif de la croissance aux États-Unis est attendu au cours des prochains mois, surtout dans les secteurs importants pour les exportations canadiennes ».

" Dans de nombreux pays, l'inflation diminue sous l'effet des prix plus bas de l'énergie, de la normalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales et du resserrement de la politique monétaire " ajoute l'établissement. La Banque du Canada relève cependant que simultanément " les marchés du travail restent tendus " tandis que " les mesures de l'inflation fondamentale dans bon nombre d'économies avancées laissent entrevoir des pressions persistantes sur les prix, surtout ceux des services ".

L'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) est descendue à 5,2 % en février, et les mesures de l'inflation fondamentale privilégiées par la Banque se situaient juste au-dessous de 5 %. Elle s'attend à ce que l'inflation mesurée par l'IPC diminue rapidement pour s'établir autour de 3 % au milieu de l'année, et baisse ensuite plus graduellement pour revenir à la cible de 2 % à la fin de 2024.