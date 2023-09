La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5%

Sur le marché des changes, le dollar canadien perd 0,14% à 0,7321 dollar.

(AOF) - La banque centrale du Canada a laissé son taux directeur inchangé à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, estimant que l'économie canadienne était entrée dans une période « de plus faible croissance ». Cette phase est « nécessaire pour réduire les pressions sur les prix », a estimé dans un communiqué la Banque du Canada. Préoccupée par "la persistance des pressions inflationnistes", elle a ajouté qu'elle était prête à "augmenter de nouveau le taux directeur si nécessaire". Après être descendue à 2,8 % en juin, l’inflation mesurée par l’IPC a augmenté, atteignant 3,3 % en juillet.

