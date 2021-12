La Banque du Canada maintient son ciblage de 2% d'inflation

(AOF) - Le régime de ciblage flexible de l’inflation de la Banque du Canada a été renouvelé pour une autre période de cinq ans, prenant fin le 31 décembre 2026. Le gouvernement et la Banque centrale sont d’avis que la meilleure contribution que la politique monétaire puisse apporter au bien-être des Canadiens est de rester axée sur la stabilité des prix. En vertu de l’entente conclue, la Banque continuera de mener la politique monétaire de façon à maintenir l’inflation à 2 %, soit le point médian d’une fourchette cible de 1% à 3%. Le mandat passé entre la Banque du Canada et le gouvernement fédéral est revu tous les 5 ans.

