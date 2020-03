Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Banque du Canada baisse son taux directeur, va acheter de la dette souveraine Reuters • 27/03/2020 à 16:00









TORONTO/OTTAWA, 27 mars (Reuters) - La Banque du Canada (BoC) a abaissé vendredi son principal taux d'intérêt de 50 points de base, sa deuxième baisse de taux impromptue depuis le début du mois, afin de soutenir les marchés financiers et l'économie du pays face à la pandémie de coronavirus en cours. Cette baisse imprévue ramène le taux cible du financement à un jour à 0,25%, son plus bas niveau historique. La banque centrale canadienne avait procédé à des réductions de même ampleur de ce taux le 13 mars, ainsi que lors de sa dernière réunion programmée de politique monétaire, le 4 mars. La BoC, qui s'est déclarée prête à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir l'économie et ramener l'inflation vers son objectif, a également lancé un nouveau programme d'achats de titre d'entreprises. Ce "programme d'achat de papier commercial" (PAPC) vise à "atténuer les tensions sur les marchés du financement à court terme et, ainsi, à préserver une source essentielle de financement des entreprises", explique-t-elle dans un communiqué. La BoC prévoit parallèlement d'acheter des obligations d'Etat canadiennes sur le marché secondaire, avec un montant initial de cinq milliards de dollars canadiens (3,22 milliards d'euros) par semaine, sur l'ensemble de la courbe des rendements et "jusqu'à ce que la reprise économique soit bien engagée". (Fergal Smith à Toronto et Kelsey Johnson à Ottawa ; version française Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

