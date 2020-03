La Banque du Canada baisse encore ses taux, son dollar chute

(AOF) - Vendredi, la Banque centrale canadienne a abaissé par surprise son principal taux directeur de 50 points de base pour le porter à 0,25%, soit son plus bas niveau historique. Cette baisse, la troisième en un mois, a immédiatement mis un terme au rebond de la devise canadienne débuté quelques jours plus tôt. Depuis le début de l'année, le dollar canadien accuse désormais un repli de plus de 8% à 0,7095 dollar. La Banque du Canada a justifié son action par la nécessité de soutenir le système financier canadien et l'économie pendant la pandémie de Covid-19.