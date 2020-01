La Banque de Suède, laboratoire pour les autres banques centrales, souligne Actis AM

(AOF) - La Banque de Suède a ouvert la voie à une certaine normalisation, rappelle Actis AM dans sa lettre trimestrielle. En effet indique la société de gestion, la réunion de la banque centrale de Suède a revêtu une importance inhabituelle en abandonnant pour la première fois depuis 2015 les taux négatifs en ramenant son taux de repo à 0% contre - 0,25% le 19 décembre dernier (elle avait déjà procédé à 25 bps de hausse de -0,50% à -0,25% début 2019).

Cette décision clairement préparée par l'institution intervient pourtant à un moment où l'économie suédoise est en difficulté (indices PMI significativement en-dessous des 50), souligne Actis AM.

A l'image du reste de l'Europe, (à la suite de la guerre commerciale et au Brexit), l'Etat scandinave a perdu un palier en termes de croissance par rapport à la situation qui prévalait début 2018 et s'inscrit désormais en dessous de son potentiel (un des nombreux points communs avec la zone euro).

De même, son inflation connait un net ralentissement (de 2,5% à 1,7% depuis un an) avec une devise qui de surcroit s'apprécie.

Aujourd'hui poursuit le gérant, l'institution semble justifier son action essentiellement par la volonté de ne plus utiliser un outil dont les effets négatifs augmentent avec le temps. Elle s'inquiète notamment du surendettement des ménages suédois.

Si succès il y a, ce geste nordique pourrait inspirer dans le futur d'autres banques centrales qui s'inquiètent de plus en plus des conséquences dans la durée des taux négatifs, estime Actis AM.

Selon le gérant, il y a une évolution aujourd'hui dans la grille de lecture des banquiers centraux qui semblent pencher vers une action moins intense à court terme mais souhaitent cependant l'inscrire dans la durée.

C'est d'ailleurs ce qu'indique la Banque de Suède qui pense laisser pendant longtemps son taux directeur à 0%, conclut Actis AM.