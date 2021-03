La Banque de Russie surprend en relevant ses taux pour la première fois depuis 2018

(AOF) - Prenant par surprise les économistes, la Banque de Russie a annoncé une hausse de 25 points de base de son principal taux directeur, à 4,5%. Elle a justifié sa décision par le déplacement de l'équilibre des risques vers les risques pro-inflationnistes. La Banque centrale russe souligne que l'inflation au premier trimestre a été plus élevée qu'elle ne l'attendait. Elle est passée de 5,2% à 5,7% en rythme annuel entre janvier et février et au 15 mars, la progression des prix atteignait 5,8%, sachant que son objectif est de 4%.

" La demande intérieure se redresse plus régulièrement et plus rapidement que prévu, dépassant le rythme de croissance de la production dans un certain nombre de secteurs. Les anticipations concernant la demande extérieure s'améliorent également grâce aux mesures de soutien budgétaire supplémentaires prises dans certains pays et à l'accélération du rythme de vaccination de la population " fait-elle remarquer.

En outre, les attentes des ménages et des entreprises en matière d'inflation restent élevées.

" Compte tenu de l'orientation actuelle de la politique monétaire, l'inflation annuelle reviendra à l'objectif de la Banque de Russie, proche de 4 %, au premier semestre 2022 et se maintiendra à ce niveau par la suite ", prévoit la Banque de Russie.

Cette dernière " maintient ouverte la perspective de nouvelles augmentations du taux directeur lors de ses prochaines réunions ".