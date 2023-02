La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande va continuer de relever ses taux

(AOF) - La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a augmenté son principal taux directeur de 50 points de base à 4,75%, en ligne avec les attentes. Sur le marché des changes, le dollar néozélandais gagne 0,40% à 0,6237 dollar américain. " Bien qu'il y ait des signes précurseurs d'un relâchement de la pression sur les prix, l'inflation de base des prix à la consommation reste trop élevée, l'emploi est toujours au-delà de son niveau maximal durable et les attentes d'inflation à court terme restent élevées " a expliqué l'institution financière.

