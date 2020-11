La Banque de Réserve d'Australie assouplit sa politique monétaire

(AOF) - La Banque de Réserve d'Australie (RBA) a assoupli mardi sa politique monétaire. L'institution a ainsi réduit de 15 points de base son principal taux directeur. Ce dernier s'établit donc à 0,10 %, ce qui représente un nouveau plus bas historique. Cette décision avait été anticipée par les économistes. La RBA tâche de soutenir l'activité économique et l'emploi mis à mal par la pandémie de Covid-19. En parallèle, la RBA s'est engagée à racheter pour 100 milliards de dollars de titres publics au cours des six prochains mois.

Au final, la RBA ne prévoit pas de relever ses taux durant les trois prochaines années.

En fin d'après-midi, le dollar australien progresse de 1,58% à 0,7165 dollar américain. Cette évolution, surprenante au premier abord, découle toutefois de la faiblesse du dollar américain et non de la force de la devise australienne.

En effet, dans un contexte de net regain d'appétit pour le risque sur les marchés actions, et compte tenu de la tenue de l'élection présidentielle américaine, les investisseurs se détournent aujourd'hui du dollar américain.