La Banque de Norvège augmente son principal taux directeur de 25 points de base

"Les prévisions pour l'économie norvégienne sont plus incertaines que d'habitude, mais si l'économie évolue comme prévu, le taux directeur se situera autour de 3 % l'année prochaine", a déclaré la gouverneuré Ida Wolden Bache.

(AOF) - Le comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Banque de Norvège a décidé à l'unanimité de relever son principal taux directeur de 25 points de base pour le porter à 2,75 %. Cette décision est conforme aux attentes. Sur la base de l'évaluation actuelle du Comité des perspectives et de l'équilibre des risques, le taux directeur sera très probablement relevé à nouveau au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.