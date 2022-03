La banque de Hongrie relève ses taux de 100 points de base pour combattre une inflation galopante

(AOF) - 24 heures après la Banque d'Egypte, la Banque centrale hongroise a resserré sa politique monétaire de 100 points de base pour contrer les menaces inflationnistes. Son principal taux directeur s'élève désormais à 4,40% alors qu'il était anticipé à seulement 4,15% par les spécialistes.

" Atteignant des sommets depuis des décennies, l'inflation a continué d'augmenter dans un certain nombre de pays. La guerre provoque des effets inflationnistes supplémentaires par le biais de la hausse des prix des produits de base et de l'énergie, qui a été aggravée par une augmentation répétée des ruptures d'approvisionnement ", a expliqué la Banque centrale en évoquant le conflit en Ukraine.

" En février, l'inflation a enregistré une hausse étonnamment forte de 8,3 %, même si le pire est peut-être encore à venir, car les fortes augmentations des prix de l'énergie et la faiblesse du forint au début du mois, combinées à la poursuite des pénuries dans les chaînes d'approvisionnement, sont susceptibles de faire grimper le chiffre en mars " rappelait Commerzbank ce matin. Or, la Banque nationale de Hongrie cible une inflation comprise entre 2% et 4%.

En fin d'après-midi, le forint hongrois gagnait 0,87% à 0,002701 euro.