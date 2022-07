La Banque de Hongrie porte son taux de dépôt à une semaine à près de 10%

" Les effets de l'évolution défavorable des marchés financiers augmentent le risque que l'inflation élevée persiste plus longtemps que prévu. En cas de persistance d'une inflation élevée, le rythme actuel élevé de la hausse des prix pourrait se répercuter sur les anticipations des agents économiques, ce qui rendrait plus difficile le maintien de la stabilité des prix " a prévenu la Magyar Nemzeti Bank.

(AOF) - Confrontée à la faiblesse de sa monnaie - qui est au plus bas historique contre l'euro - ce qui aggrave son problème d'inflation, la Banque de Hongrie continue de prendre des mesures radicales de politique monétaire. Elle a ainsi augmenté de 200 points de base son taux de dépôt à une semaine pour le porter à 9,75%. Sur le marché des changes, l'euro perd 0,51% à 406,60 forints.

