La Banque de France table sur un rebond de 14% du PIB au T3

PARIS, 6 juillet (Reuters) - L'économie française devrait rebondir au cours du trimestre en cours aussi fortement qu'elle a reculé lors des trois mois précédents, a estimé lundi la Banque de France, ajoutant qu'elle pourrait réviser sa prévision de croissance à la hausse pour 2020. Le produit intérieur brut (PIB) de la France pourrait croître de 14% au troisième trimestre si l'activité économique se maintient aux niveaux actuels. La Banque de France estime que l'économie a chuté de 14% entre avril et juin en raison du confinement mis en place pour enrayer la propagation du coronavirus, soit un peu moins que sa prévision précédente d'une contraction de 15%. La mise en oeuvre d'un confinement généralisé à la mi-mars en Europe a fait plonger l'économie française de 5,3% sur le seul premier trimestre. La France a levé progressivement ses mesures de confinement à partir du 11 mai. La Banque de France estime que l'activité économique se situe 7% en dessous de ses niveaux habituels, contre 9% le mois dernier et 32% lors du début du confinement en mars. Si la reprise économique se confirme et si l'épidémie de coronavirus reste maîtrisée, la Banque de France fait savoir qu'elle pourrait réviser à la hausse sa prévision d'une baisse de 10% du PIB cette année, qui est déjà plus optimiste que celle du gouvernement qui table sur une contraction de 11% en 2020. (Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française)

