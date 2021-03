La Banque de France table désormais sur une croissance de 5,5% pour 2021

(AOF) - La Banque de France table désormais sur une croissance de 5,5% pour l'économie française en 2021, contre 5% auparavant. Même s'il reste encore beaucoup d'incertitudes, il s'agirait de la plus forte croissance depuis 1973 et de l'une des croissances les plus fortes d'Europe, a commenté François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Ce rebond ferait suite à la récession de 8,2% enregistrée en 2020.