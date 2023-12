La Banque de France réduit légèrement sa prévision de croissance 2023

"En l'absence de nouveau choc sur les matières premières importées, l'inflation totale reviendrait à 2 % au plus tard d'ici 2025 et se maintiendrait ensuite à un rythme un peu inférieur", précise la Banque de France.

S'agissant de l'inflation totale (IPCH), qui a atteint un pic début 2023, elle continuerait à refluer : après une moyenne annuelle de 5,7% en 2023, elle diminuerait fortement, à 2,5% en 2024. Cette projection est légèrement révisée à la baisse par rapport à la prévision de septembre. Elle baisserait nettement, aidée par les prix de l'énergie ; mais l'inflation (IPCH) hors énergie et alimentation se replierait également, quoiqu'un peu plus lentement.

La Banque de France a présenté sa prévision d'une croissance de 1,6% pour 2026. "Cette accélération pour 2026 suppose que les effets des chocs récents pesant sur l'économie française (choc de prélèvement extérieur, resserrement des conditions monétaires et financières) se seront estompés à cet horizon", précise l'institution.

En 2025, la croissance serait toujours portée par les moteurs intérieurs de l'activité, principalement la consommation des ménages et dans une moindre mesure l'investissement des entreprises.

(AOF) - La Banque de France a légèrement réduit sa prévision de croissance, de 0,9% à 0,8% pour 2023. Le PIB progresserait à un rythme de 0,1% au quatrième trimestre, "essentiellement porté par les services marchands". Elle a en revanche maintenu inchangées ses projections de croissance pour les années 2024 (0,9%) et 2025 (1,3%). L’année prochaine, la croissance serait davantage tirée par la demande intérieure qu’en 2023.

