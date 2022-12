La Banque de France prévoit une croissance de 2,6% en 2022

Dans ses projections macroéconomiques publiées mi-septembre, la Banque de France prévoit pour 2023 une évolution du PIB entre +0,8% et -0,5%.

(AOF) - Sur les ondes de France Info ce matin, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a confirmé que " l'économie a tenu bon cette année ", expliquant que le pays devrait atteindre une croissance de 2,6%. N'écartant pas une récession "temporaire et limitée ", Il s’attend en outre à une croissance « probablement faiblement positive » en 2023. Le gouverneur exclut en revanche un " atterrissage brutal de l'économie française ".

