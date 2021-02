La Banque de France maintient sa prévision de croissance de 5% pour 2021

(AOF) - La Banque de France maintient ses prévisions de croissance pour l'économie française cette année. « Je confirme aujourd'hui notre prévision de croissance à +5% pour l'ensemble de l'année 2021, » a déclaré François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, dans une interview accordée au groupe Ebra. « Elle est robuste et plutôt prudente, tout en rappelant bien sûr la forte incertitude sanitaire », a-t-il ajouté.

