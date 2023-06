La Banque de France légèrement plus optimiste pour la croissance 2023

(AOF) - La prévision de croissance de la Banque de France pour 2023 a été légèrement rehaussée à 0,7 % contre une prévision d’une expansion de 0,6% en avril. « L’absorption des chocs majeurs passés, y compris chez nos partenaires économiques, implique cependant que la reprise de la croissance française serait, dans cette nouvelle prévision, un peu plus graduelle qu’auparavant, avec 1,0 % en 2024 et 1,5 % en 2025 », ajoute cependant l’institution.

Elle indique que l'inflation harmonisée, après avoir atteint son pic au deuxième trimestre, refluerait progressivement en seconde partie de 2023 et au-delà. Elle reviendrait autour de 2 % d'ici 2025, sous réserve de l'absence de nouveaux chocs sur les matières premières importées. En moyenne annuelle, elle s'établirait à 5,6 %en 2023 et à 2,4 % en 2024.

La prévision d'inflation de la Banque de France est un peu révisée à la hausse en 2023 par rapport à sa projection de mars, du fait notamment d'une augmentation un peu plus persistante des prix alimentaires. En glissement annuel, elle devrait cependant être déjà revenue à environ 4 % au dernier trimestre 2023.

Le repli de l'inflation dite sous-jacente (IPCH hors énergie et alimentation) serait un peu plus lent, compte tenu de hausses plus persistantes des salaires et des prix des services. Mais elle reviendrait aussi autour de 2 % d'ici 2025, grâce à la pleine transmission du resserrement monétaire en cours.