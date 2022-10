La Banque de France anticipe une progression de 0,25% du PIB au troisième trimestre

(AOF) - La Banque de France a légèrement abaissé sa prévision de croissance pour le troisième trimestre de 0,3% à 0,25%. « Dans un environnement économique marqué par la crise énergétique et les difficultés d’approvisionnement et de recrutement, l’activité continue à résister globalement, mais l’industrie est plus affectée que les autres secteurs », explique-t-elle dans un point de conjoncture de début de mois.

En septembre, l'activité est stable dans l'industrie et progresse dans les services marchands et le bâtiment. En octobre, selon les anticipations des entreprises, l'activité évoluerait peu dans l'industrie et le bâtiment, et progresserait légèrement dans les services.

L'indicateur mensuel d'incertitude de la Banque de France indique une amplification des incertitudes en septembre. La hausse est notable dans le bâtiment, et dans une moindre mesure dans les services. Les chefs d'entreprise mentionnent principalement la hausse du prix de l'énergie comme facteur d'incertitude pour les prochains mois.