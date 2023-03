La Banque de France affiche un profit de 4,4 milliards d’euros en 2022

En raison du changement de cap de la politique monétaire, la Banque de France a enregistré une réduction de la taille de son bilan pour la première fois depuis plusieurs années. Il a reculé de plus de 7%, à 1 884 milliards d'euros.

L'année dernière, ses revenus monétaires ont augmenté pour atteindre 4,2 milliards d'euros; la progression des revenus des titres issus des programmes d'achat (APP et PEPP) ayant plus que compensée une charge accrue de rémunération de l'excédent de liquidité des banques du fait de la remontée des taux directeurs. Celle-ci n'a cependant joué qu'en seconde partie d'année.

